Águas-vivas voltam a aparecer com frequência nas praias do Litoral Norte

A quantidade de veranistas no Litoral Norte Gaúcho está movimentando o a beira das praias do Litoral Norte gaúcho em 2019. Mas além dos banhistas, outras presenças estão se fazendo presente nas praias. As águas-vivas, que tiraram o sossego de quem queria aproveitar o mar. Bastava alguns minutos dentro d’água para sentir as ardências causadas pelo animal. Só de encostar os tentáculos levemente, a toxina já causa reações, como explica a Professora Dra. do Departamento de Zoologia/IB/Ufrgs, Carla Penna Ozorio.

Ao contrário do que todas as pessoas comentam, não foi o número de águas-vivas que aumentou nos balneários, e sim, o número de veranistas, resultando em maiores números de incidências. “Elas aparecem mais no verão, pois é a época de águas quentes na costa gaúcha. Isso é normal aqui no Estado”, explica Carla.

A Operação Golfinho registrou nos primeiros dias da temporada de verão 2019 mais de 5 mil queimaduras de água-viva. As crianças são a faixa-etária mais registrada. Os quiosques e guaritas da praia estão se prevenindo e guardando garrafas de vinagre. A mistura alivia a dor causada pela toxina liberada pelos tentáculos da água-viva.

Espécies do Litoral Gaúcho

Neste ano, a espécie que aparece com mais frequência Litoral Gaúcho é a Olindias sambaquiensis. Esse tipo de água-viva resulta em uma queimadura não tão dolorida quanto a Caravela (Physalia physalis), que em anos anteriores, já se fez muito presente nos balneários do Rio Grande do Sul. Mas mesmo assim, a Olindias, apelidada de reloginho pelos biólogos do Ceclimar (Centro de Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos do RS), está sendo a vilã dos últimos verões, tornando comum a reclamação de adultos e de crianças. Na areia, é comum encontrar a espécie Lychnorhiza lucerna, que não costuma oferecer perigo de queimaduras.

O Ceclimar possui um projeto inacabado sobre as aparições de águas-vivas no RS, mas mesmo assim, em 2015 realizou uma ação em parceria com a Secretaria Estadual da Saúde. Foram entregues folders que apresentavam as espécies mais comuns do animal no Estado e os perigos oferecidos por cada uma.

A Operação Golfinho aderiu a bandeira roxa que indica “Infestação de Águas-Vivas” para manter alerta o banhista. Mas o problema para os veranistas é que ela tem ficado hasteada desde o início do verão. (Marysol Cooper / O Sul)

Deixe seu comentário: