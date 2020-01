Magazine Aguinaldo Silva deixa a TV Globo após décadas de trabalhos prestados

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2020

O veterano escritor não teve o seu contrato renovado com o canal Foto: Reprodução/Instagram O veterano escritor não teve o seu contrato renovado com o canal (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Após escrever a novela “O Sétimo Guardião”, exibida pela TV Globo até o ano de 2019, o autor Aguinaldo Silva não faz mais parte do casting da emissora. De acordo com informações do colunista Flávio Ricco, o veterano escritor não teve o seu contrato renovado com o canal e deixou nesta semana a empresa na qual prestava serviço há várias décadas.

Conhecido por diversos folhetins de sucesso no horário nobre, como “Senhora do Destino”, “Império”, “A Indomada”, “Fera Ferida”, dentre muitos outros, o famoso poderá trabalhar na concorrência.

Ainda segundo o veículo, a saída de Aguinaldo Silva na TV Globo aconteceu por conta da estratégia da emissora de renovar o seu quadro de escritores e apostar em novos nomes, além de reduzir custos da casa.

