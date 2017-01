Ajuda ao Rio Grande do Sul seguirá modelo definido ao Rio, diz Meirelles

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que a equipe econômica iniciou as discussões com o Rio Grande do Sul para desenhar um acordo de alívio financeiro similar ao do Rio de Janeiro, que deve ser assinado nesta quinta-feira (26).

Ao lado do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e do governador do Estado, José Ivo Sartori, com quem se reuniu durante a tarde, Meirelles evitou falar sobre as possíveis contrapartidas que serão exigidas para que o Rio Grande do Sul tenha direito ao pacote.

No caso do Rio de Janeiro, uma das contrapartidas exigidas, além de aumento da contribuição previdenciária dos servidores e de redução de gastos, é a privatização da Cedae (Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro).

“Vamos iniciar os trabalhos conjuntos com o Rio Grande do Sul depois de amanhã”, disse Meirelles. “É prematuro dizer o que será necessário [em termos de contrapartidas]”. Sartori negou a possibilidade de privatização do Banrisul, uma das possibilidades aventadas nos bastidores.

A elaboração do acordo para o Rio Grande do Sul deverá ser mais rápida do que a do Rio de Janeiro, de acordo com o ministro da Fazenda, que afirmou que na próxima semana já pode haver um desenho da proposta.

“Acreditamos que o processo de elaboração do plano e formatação da solução seja relativamente rápida, na medida em que grande parte do trabalho já foi feita, e já temos o modelo do acordo com o Rio de Janeiro”, disse, referindo-se às medidas que já foram tomadas pelo Estado para reduzir gastos.

Medidas de austeridade

As medidas de austeridade que compõem o Ajuste Fiscal Gaúcho e o Plano de Modernização do Estado do Rio Grande do Sul foram consideradas relevantes, exemplares e abrangentes pelo ministro da Fazenda. Em entrevista concedida após reunir-se com Sartori, em Brasília, Meirelles garantiu que o processo de elaboração do Plano de Recuperação Fiscal, iniciado nesta terça-feira (24), será rápido. “Após essa análise preliminar da situação financeira do Estado, concluímos que o Rio Grande do Sul já fez boa parte do trabalho”, afirmou Meirelles.

