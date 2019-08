O conservador Alejandro Giammattei venceu no domingo (11) a ex-primeira-dama Sandra Torres no segundo turno das eleições da Guatemala e será o sucessor de Jimmy Morales na presidência do país. Com mais de 92,97% das urnas apuradas pelo Tribunal Supremo Eleitoral, o candidato do partido Vamos obteve 59,13% da preferência do eleitorado contra 40,87% de sua adversária.