Mundo “Alguém pode ter cometido um erro”, diz Donald Trump sobre queda de avião no Irã

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2020

O presidente americano disse, ainda, que tem um "pressentimento terrível" sobre a queda do avião, mas não detalhou os motivos para a declaração Foto: Reprodução/The White House)

O presidente americano, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (09) que “alguém pode ter cometido um erro” na queda do avião ucraniano em Teerã, no Irã, que matou 176 pessoas. “Alguém pode ter cometido um erro”, disse Trump. O presidente americano disse, ainda, que tem um “pressentimento terrível” sobre a queda do avião, mas não detalhou os motivos para a declaração.

Segundo a agência de notícias Reuters, fontes do governo americano estão “confiantes” de que o avião foi derrubado por um míssil do Irã, de acordo com “dados de satélite”. Ainda de acordo com a agência, as fontes, que não foram identificadas, dizem que a aeronave “muito provavelmente” foi derrubada acidentalmente pela defesa aérea iraniana.

O Pentágono se negou a comentar a queda do avião. Mais cedo, a revista americana “Newsweek” também havia informado sobre a possibilidade de o avião ter sido derrubado de forma “acidental” pela defesa antiaérea iraniana, segundo declarações feitas à revista por oficiais do Pentágono e da inteligência dos Estados Unidos e do Iraque, que também não quiseram se identificar.

Na quarta-feira (08), a companhia aérea do avião, Ukrainian International Airlines, declarou em comunicado que a chance de erro humano ter causado a queda da aeronave era “mínima”.

“O aeroporto de Teerã não é nada simples. Portanto, há vários anos a UIA utiliza esse aeroporto para realizar treinamento em aeronaves Boeing 737, com o objetivo de avaliar a proficiência e a capacidade dos pilotos de atuar em casos de emergência. Segundo nossos registros, a aeronave subiu até 2.400 metros. Dada a experiência da tripulação, a probabilidade de erro é mínima. Nem sequer consideramos essa chance”, diz o comunicado.

O Irã já havia dito, na quarta-feira, que não entregaria as caixas-pretas da aeronave. Pelas regras da Convenção Internacional de Aviação Civil, da qual o Irã é signatário, o país deveria entregar as informações das caixas-pretas aos Estados Unidos, que são o fabricante da aeronave, e à empresa Boeing, que o produziu, para que eles também participem da investigação.

As apurações sobre o motivo da queda do avião ficariam sob responsabilidade do próprio Irã, já que o avião caiu em seu próprio território (e saiu de lá). O presidente americano, Donald Trump, também anunciou nesta quinta-feira que já aprovou sanções mais duras contra o Irã.

