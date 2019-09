Alice Braga é confirmada no elenco de ‘Esquadrão Suicida 2’

A brasileira Alice Braga está escalada no elenco de “Esquadrão suicida 2”. Parte do elenco foi divulgada nesta sexta-feira (13) pelo diretor James Gunn.

Margot Robbie volta a interpretar a vilã Arlequina e Viola Davis retorna ao papel da comandante Amanda Waller. Do elenco principal do primeiro filme, Will Smith (Pistoleiro) e Jared Leto (Coringa) não foram anunciados pelo diretor.

Entre as novidades estão Idris Elba, Taika Watiti e Michael Rooker.

Gunn, responsável pela franquia de sucesso “Guardiões da Galáxia”, substitui David Ayer na direção. O filme recebeu crítica massivamente negativa.

“Esquadrão Suicida” reúne um time dos super vilões da DC que recebe um arsenal poderoso do governo para cumprir a missão de derrotar uma entidade enigmática.

