Alisson garante que Grêmio busca ser campeão em todas as competições e Romildo faz pedido especial para a torcida

*Por Bárbara Assmann

Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores: estas são as três competições que o Grêmio está brigando pela vitória, mas a equipe já deixou claro que, o que mais importa, é a Libertadores e a Copa do Brasil, já que no Brasileiro, Renato anda utilizando a equipe reserva.

Em coletiva de imprensa nesta terça-feira (13), o jogador Alisson salientou a importância da presença dos torcedores gremistas na partida desta quarta (14), contra o Athletico, pela Copa do Brasil. “Sem dúvida é muito bom jogar ao lado do nosso torcedor”, disse.

Já o presidente Romildo Bolzan Jr. fez um apanhado da importância do jogo e convocou a torcida. “Nós estamos fazendo uma partida que é definitiva, fundamental e importante. Uma partida que nos dá a perspectiva de disputar mais uma final. Fica aqui um pedido para que a torcida esteja unida com o time amanhã. Não há motivo para duvidar do Grêmio”, destacou.

Mas é preciso vencer para levar uma boa vantagem para o jogo da volta, que será em Curitiba. Alisson, o grupo e os torcedores também querem isso. “Da melhor maneira possível vamos tentar fazer um grande jogo para levar a vantagem para Curitiba”, disse. E mais do que isso, o jogador já consegue visualizar a vitória. “Todas as competições que o Grêmio entra é para ser campeão. O Brasileiro também. O nosso grupo está completo”, afirmou.

Inteligência e experiência na partida de amanhã não vão faltar. Somados com o apoio da torcida, o tricolor tem grandes chances de chegar à final da Copa do Brasil. “Temos que ter inteligência, usar a experiência e fazer o que o Renato vem nos passando”, finaliza Alisson.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

