Almoço beneficente ajudará nas obras da terceira fase do Complexo Cidade dos Anjos na Restinga

Neste sábado (17), às 12h, ocorrerá um almoço beneficente no Complexo Cidade dos Anjos (Estrada Edgar Pires de Castro, 5608, Restinga Velha, Porto Alegre), administrado pelo Centro Social Pe. Pedro Leonardi. Inaugurado em dezembro de 2017, o local está na terceira fase de obras com a construção da terceira Casa Lar, que abrigará crianças e jovens em situação de vulnerabilidade. Na ocasião, o diretor do Centro Social, Claudionir Ceron, vai celebrar 50 anos de idade.

“Quero convidar as pessoas para comemorarem comigo este meu meio século de vida. O presente é a compra de ingressos para ajudar na obra da terceira Casa Lar”, disse Ceron. Esta unidade, que se chamará Casa Lar Vó Iole, deverá ser concluída em dezembro e irá se juntar às outras duas já existentes: Casa Lar Avó Anita (1) e Casa Lar Avó Emília (2). Terá 250 m² e o custo entre 450 e 490 mil reais, dinheiro oriundo de doações e ações solidárias.

Um sistema moderno de energia solar foi instalado nas moradias para economia de luz. Os ingressos do churrasco beneficente custam R$ 100,00, com bebida inclusa. Toda a renda será revertida para as obras. Informações no telefone 51-32506617.

Na Casa Avó Anita (1) estão abrigados quatro meninos (dois de 17 anos, um de 16 e um de 14) e quatro meninas (15, 13, 12 e 11 anos). Na Casa Avó Emília (2) estão quatro meninas (15, 11, 8 e 4 anos) e dois meninos (de 11 e 5 anos). Na Casa 3, depois de entregue, ficarão cinco meninas (14, 12, 11, 7 e 5 anos) e dois meninos (10 e 3 anos).

SERVIÇO:

O que: Almoço Beneficente – Terceira Fase do Complexo Cidade dos Anjos

Quando: Sábado, dia 17 de agosto, às 12h

Onde: Estrada Edgar Pires de Castro, 5608, Restinga Velha, Porto Alegre

Informações: Informações pelo telefone 51-32506617 ou pelo e-mail: pe.pedroleonardi@yahoo.com.br

