Alunas do Anchieta fazem protesto contra “listão” com ranking de beleza

As estudantes do Colégio Anchieta, da zona norte de Porto Alegre, realizaram um protesto, nesta sexta-feira (29). 120 meninas vestiram preto, durante o intervalo, e declamaram um manifesto contra uma popular lista anual, feita pelos meninos da escola, em que divulgam um ranking das mais bonitas: o “listão”. Uma nova relação foi feita e fixada na parede, pela manifestantes, destacando qualidades de cada uma.

A organização do ato foi das alunas do 3º ano do Ensino Médio, que, motivadas pela vontade de conscientizar as demais meninas sobre a objetificação da mulher, decidiram fazer o alerta: “vimos que isso trazia uma série de problemas, para muitas gurias, delas quererem se encaixar em padrões de beleza”, relata a estudante Elisa Muller, uma das idealizadoras da iniciativa.

Em entrevista à produção do Portal O Sul, Elisa explicou que o “listão” já é feito há muitos anos pelos alunos do sexo masculino, mesmo com repúdio da administração da instituição. “Acontecia igual, porque acontece na rede social, no boca a boca, então, não tem muito como impedir”, esclarece a estudante. Ela ressalta que não compreendiam o quanto a prática afetava a autoestima delas. “Desde muito pequena, a gente convivia com a tradição. Sempre víamos e não tínhamos muita noção do que significava o listão. A maioria via as gurias que estavam na lista e pensava: quero ser como elas”, relembrou Elisa.

A aluna destacou que as meninas das turmas mais novas gostaram muito do protesto e apoiaram, comentando com as organizadoras e lendo a nova lista de adjetivos — desta vez positivos, fixada na parede. Porém, a repercussão não foi a mesma entre os meninos. “Foi meio complicado. Eles realmente não se importaram com o que a gente falou. Tiveram alguns que apoiaram, mas, infelizmente, a maioria ainda foi muito infantil”, lamenta a integrante da organização.

