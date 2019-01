A gigante do comércio eletrônico Amazon chegou com tudo ao território nacional nesta terça-feira (22): a empresa anunciou o início das operações de um novo centro de distribuição em Cajamar, no Estado de São Paulo. Ao todo, 120 mil novos itens passam a fazer parte do estoque da empresa, que vai vender diretamente para o consumidor final.

Deixe seu comentário: