Ambulância do SAMU é assaltada enquanto enfermeiros prestavam serviço à idosa

Em uso há menos de um meses, uma ambulância do Samu foi assaltada, enquanto os funcionários prestavam atendimento para uma idosa. Uma senhora, moradora de Barros Cassal, acionou o serviço pois estava se sentindo mal.

Os enfermeiros foram até o local, no bairro Habitar Brasil, e, ao retornar, todo o sistema de rádio, responsável pelo comando de sirenes e luzes externas, havia sido roubado do veículo.

A ambulância foi enviada ao município há três meses, em um investimento de mais de R$ 120 mil do Governo Federal.

