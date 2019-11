Amigos do Galaxie se reúnem no Litoral Norte gaúcho

Cerca de 120 apaixonados por clássicos V8 da Ford, como os Galaxies: 500 (1967), LTD (1969), Standard (1970) e Landau (1971) – este último top de linha da categoria, considerado o carro brasileiro mais requintado da época, estiveram reunidos nos dias 26 e 27 de outubro, no Hotel Acqua Lokos, em Capão da Canoa.

O complexo de lazer e diversão foi o local escolhido pelos organizadores devido a sua infraestrutura e segurança. O encontro faz parte das comemorações do grupo Amigos do Galaxie, que em 2019 completa seu 17º ano de fundação. A primeira edição da confraria gaúcha foi realizada em 2002, na cidade de Novo Hamburgo, e contou com 3 participantes. Hoje, a cada evento, a média de participação é de 120 pessoas e cerca de 30 veículos.

Raridades como o Galaxie americano (1959) nas cores vermelho e branco, o LTD Landau (1975) na cor cobre cigano e o Galaxie 500 (1972) na cor azul infinito, que fez parte do acervo do museu da categoria de Novo Hamburgo, puderam ser apreciadas pelos que circularam na área da hotelaria do Acqua Lokos.

Conforme Juliano Scheifler, um dos organizadores, o intuito da reunião é fazer amigos, trocar informações sobre peças/ manutenção e principalmente manter viva a cultura desse ícone do automobilismo mundial.

Nessa comemoração realizada no Litoral Norte gaúcho, a organização que já alcança status nacional, contou com a presença de integrantes de diversos estados brasileiros, como Tocantins, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina.