Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2019

Ana Maria Braga e o namorado, o francês Johnny Lucet, podem oficializar a união em 2020. O casal foi clicado junto pela primeira vez no mês passado durante passeio por shopping do Rio de Janeiro.

“Tem uma campanha rolando para que façamos casamento. Por que não? Não tem muito mais o que fazer, não tenho mais 20 anos para noivar etc”, explicou a apresentadora do “Mais Você”. “Johnny fez tudo à moda antiga. Pediu minha mão à família, com as crianças”, acrescentou para a revista “Caras” desta semana. “Eu adoro um casamento! Choro em todos a que vou. É unir as pessoas que se amam, gostam, que se dão bem, não tem muito por que não casar”, reforçou.

Aos 70 anos e esbanjando estilo e personalidade, Ana Maria recordou ainda quando viu pela primeira vez o atual namorado, sua companhia na festa de fim de ano do matinal.

“Sim, estamos juntos. Fiz uma tatuagem incrível para o Johnny, que é um cara incrível. O conheci em Portugal. Não posso de falar de amor à primeira vista, quando parece que viu e se apaixonou… Mas nos encontramos, foi uma coincidência, encontro casual”, suspirou. “Percebemos que estamos em um momento de vida que queremos olhar para o futuro com mais tranquilidade, parceria”, continuou sobre o eleito, de 55 anos.

Mãe de Mariana e Pedro e avó de Joana, de 8 anos, Bento, de 7, e Maria, de 5, de quem costuma receber a visita na TV, afirmou que o enteado tem ótima relação com as crianças.

“Ele tem um filho de 9 anos, que se dá muito bem com meus netos. Meus filhos gostam muito dele e me entendem perfeitamente. Acham que eu mereço ser feliz e, se estou feliz, eles também ficam. Respeitam minhas escolhas e e, as deles. As borboletas estão batendo no estômago, não importa a idade que se tem. É isso que faz renovar a vida, a esperança, a felicidade”, enumerou Ana, há 20 anos na TV Globo.

