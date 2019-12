Celebridades André Marques não descarta paternidade em 2020

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2019

André Marques possui muitas opiniões quando o assunto é paternidade Foto: Divulgação (foto: reprodução) Foto: Divulgação

André Marques não descarta a possibilidade de ser pai. O apresentador do “The Voice”, da TV Globo, conversou sobre o tema durante a coletiva de imprensa do programa, cuja nova temporada estreia no dia 05 de janeiro.

Em um relacionamento com a modelo Sofia Starling, Marques negou ter uma ideia estabelecida sobre a paternidade. “A vontade vai e volta. Porém, devido a correria que tenho aqui, não é o momento agora. Mas se papai do Céu mandar também, sem problemas. Já tenho 2 programas, 7 cachorros e várias crianças aqui no estúdio… É igual coração de mãe, sempre cabe mais um. Se vier agora, será muito bem-vindo”, afirmou.

André Marques possui muitas opiniões quando o assunto é paternidade. Entre eles, o artista comentou que cogitou ser pai na adolescência. “Sou um homem de fases. Com 15 anos, tinha certeza que queria ser pai. Inclusive, namorava na época e dei a ideia da gente ter um filho naquela época, porque achei que ia ser irado. A gente ia ter 30 e ele, 15 saindo com a gente. Com 20, não pensava de jeito nenhum. Com 30, dizia que ia ter com certeza. Logo depois, mudei de ideia de novo”, relembrou o apresentador, que ganhou festa surpresa de aniversário da namorada.

Entre os planos para 2020, André Marques também incluiu a paternidade em seus desejos para o ano novo. “Já gravei a chamada para 2021 do ‘The Voice Kids’, então já realizei esse desejo. Pediria também mais uns cachorrinhos, um programa de culinária… Se esse filho quiser aparecer também vai ser legal”, avaliou o artista, que faz declarações de amor para a namorada na internet.

Voltar Todas de Celebridades

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário