A chanceler alemã, Angela Merkel, passou mal, sentindo tremores por alguns instantes, durante uma cerimônia oficial na presença do novo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, na terça-feira (18), diante da sede do governo, em Berlim, com uma temperatura de quase 30ºC. Mais de uma hora depois, a chanceler disse, com um sorriso, que já estava bem.

