Angelina Jolie brilha com os filhos na première inglesa de “Malévola: Dona do Mal”

Angelina Jolie brilhou com os filhos na première inglesa de Malévola: Dona do Mal. No tapete vermelho, a atriz posou ao lado de Vivienne, Zahara, Shiloh e Knox, quatro dos seis filhos de seu relacionamento com o ex-marido, Brad Pitt.

Para o evento, Angelina escolheu um vestido branco com capa e aplicações douradas e prateadas da Ralph & Russo. Os gêmeos Vivienne e Knox escolheram peças básicas, enquanto Shiloh seguiu seu estilo tomboy. Zahara, por outro lado, mostrou que segue curte mais brilho e investiu em um look de gala preto.

Elle Fanning, que divide com Angelina Jolie o protagonismo do filme, também participou do evento. As duas atrizes posaram lado a lado na premiére em Londres e exibiram looks deslumbrantes.

O filme é sequência do sucesso da Disney de 2014, no qual a atriz interpreta a protagonista, Malévola, contando a história da vilã da princesa Aurora, de A Bela Adormecida, vivida por Fanning.

As atrizes vivem uma relação de madrasta e afilhada nas telonas, que está mais para mãe e filha, muitas vezes contestando o papel de vilã que é atribuído à Malévola nos contos de fada. O filme chega aos cinemas brasileiros dia 17 de outubro.

O longa mostrará que Malévola e sua afilhada Aurora começam a questionar seus complexos laços familiares. Enquanto isso, elas precisam lidar também com um pedido de casamento e a presença cada vez mais ativa da rainha Ingrid (Michelle Pfeiffer) na vida de Aurora. Robert Lindsay é o rei John e Harris Dickinson interpreta o príncipe Phillip.

