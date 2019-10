Angelina Jolie diz que foi difícil reunir forças para voltar a ser Malévola

Angelina Jolie abriu o coração sobre o quanto sofreu nos últimos anos e ainda disse que precisou reunir forças para voltar a interpretar a personagem Malévola. Ela se separou de Brad Pitt em 2016, três anos após passar por uma mastectomia dupla para prevenção de um câncer de mama.

“Foi uma época difícil. Eu estava vindo de alguns anos de dificuldade, e não estava me sentindo muito forte. Na verdade, eu estava me sentindo quebrada. Precisei de um tempo para sentir a força de Malévola novamente”, contou ela à revista “People

Na pré-estreia do novo filme, em Los Angeles (EUA), Angelina Jolie disse aos jornalistas onde encontrou forças para dar a volta por cima: “Nos meus filhos”.

Filho mais velho

O filho mais velho de Jolie, Maddox, entrou na faculdade e foi estudar bioquímica na Universidade de Yonsei, na Coreia do Sul. E durante uma coletiva de imprensa do filme em Los Angeles, a atriz contou como a história do segundo filme de Malévola a ajudou a lidar com esse momento.

“O filme me fez pensar não só nele, mas no momento em que todos os meus filhos seguirão seus próprios caminhos. Há uma cena em que a Malévola tem que deixar a Aurora partir, e na hora de gravá-la aquele momento me pegou e eu não consegui soltar a Elle [Fanning]. O Sam [Riley, que interpreta o Diaval] então improvisou e falou: ‘Deixe-a ir’. Isso não estava no roteiro”, entregou ela.