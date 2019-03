Angelina Jolie negocia para estar no elenco do novo filme da Marvel

A atriz e cineasta americana Angelina Jolie, 43, pode estrelar um novo filme do universo Marvel. Segundo informações divulgadas pelo site Deadline nesta quinta-feira (28), Jolie está em negociações com a MCU para integrar o elenco do filme “Os Eternos”, um novo título da Marvel sem data prevista de estreia.

Maiores informações sobre qual personagem seria interpretado por Angelina Jolie não foram divulgadas nem pela atriz nem pela Disney, que é detentora do estúdio Marvel.

Se a informação for confirmada por uma das partes, Jolie será dirigida pela cineasta chinesa Chloé Zhao, já confirmada a frente da direção de “Os Eternos”. Antes disso, Zhao dirigiu “Canções que Meus Irmãos Me Ensinaram” (2015) e “Domando o Destino” (2017).

Ainda não se tem muitos detalhes sobre a história, mas já fora divulgado que “Os Eternos” será uma história de amor entre os Eternos Sersi e Ikaris, dos quadrinhos de Jack Kirby.

A adaptação para as telonas de cinema ficou por conta de Matthew Firpo e Ryan Firpo, que assinam o roteiro de “Ruin” (2017).

Ao que se sabe dos quadrinhos, “Os Eternos” são uma raça de super-humanos criados por alienígenas Celestiais durante uma visita na Terra. Além dos eternos, esse “experimento” genéticos dos extraterrestres renderam também os Deviantes, uma espécia de face corrompida dos mesmos indivíduos.

Angelina Jolie é dona de um Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante pelo seu papel em “Girl, Interrupted” (1999) e três Globo de Ouro por “George Wallace” (1997), “Gia” (1998) e “Girl, Interrupted” (1999) .

