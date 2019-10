Anhanguera de Porto Alegre lança game interativo para apoiar jovem na escolha da carreira

Se para alguns, a escolha da carreira não é mistério nenhum, para a maioria, a decisão pode ser encarada como um verdadeiro desafio. Pesquisas indicam que mais de 60% dos jovens ficam indecisos na hora de optar pela profissão. “Hoje, quem ingressa no ensino superior tem inúmeras possibilidades e a escolha inadequada pode representar uma carreira desmotivadora que afetará várias áreas, inclusive a saúde, por isso, autoconhecimento é fundamental”, comenta Cristiane dos Santos Schleiniger, coordenadora do curso de Psicologia da Anhanguera de Porto Alegre.

Para reduzir as chances de frustração e potencializar a oportunidade de uma escolha profissional mais coerente e segura, especialistas indicam testes vocacionais e, mais do que isso, a inclusão de uma cultura que desperte a maturidade emocional do jovem. Neste sentido, a Anhanguera de Porto Alegre anuncia mais uma edição do Giro de Profissões, iniciativa voltada especialmente aos alunos do Ensino Médio de escolas públicas e privadas, com a proposta de aproximá-los da universidade e da vida acadêmica.

“Este projeto representa um momento muito especial em que a universidade abre as portas para o aluno. É a oportunidade de conhecer a infraestrutura, os cursos de graduação, de trocar experiências valiosas com os veteranos e saber mais sobre a área desejada”, comenta Alvina Domingues, diretora da Anhanguera de Porto Alegre.

Game inédito

Para quem está em dúvida, a boa notícia é a chegada do Giro de Profissões – Jogada de Mestre, um game virtual com a proposta de apoiar o jovem na escolha do futuro profissional. Para participar é bem simples. O jovem responde dez perguntas pré-selecionadas assinalando as alternativas que combinam com ele. Com base nas respostas, o game analisa seu perfil e sugere a alternativa que se encaixa melhor para a escolha da área: Humanas, Exatas ou Biológicas.

“Idealizado para falar a mesma língua do jovem, que é nosso público-alvo, o game conta com um avatar e é semelhante a um teste de habilidade que ajuda o jogador a conhecer melhor seu perfil e a ter maior clareza neste momento desafiador que é a escolha da futura profissão” comenta Alvina.

A próxima fase, após entender melhor o perfil, é a de conhecer mais sobre as carreiras que combinam com ele. Assim o jogador pode acessar, na tela seguinte, um E-book com detalhes sobre a profissão, o público-alvo e os seguimentos de atuação deste profissional. Para Alvina, a ferramenta, é uma forma de apoiar e incentivar o jovem a refletir sobre a escolha: “é importante ajudar a transmitir a ideia de que este momento pode ser uma experiência mais leve. O jogo é justamente um meio para isso, mostra que essa escolha pode ser pensada de forma dinâmica, informativa e divertida”, conclui.

Para participar do game, basta acessar o site www.girodeprofissoes.com.br e se cadastrar gratuitamente.

Portas abertas

A Anhanguera de Porto Alegre estará de portas abertas para os alunos do Ensino Médio que quiserem conhecer de perto o ambiente acadêmico. O evento contará com a feira de profissões, com visita guiada aos laboratórios e estandes de cursos.

Unidade: Anhanguera de Porto Alegre

Data: 24 de outubro (quinta-feira)

Horário: das 9h às 12h e das 14h às 16h

Endereço: Av. Cavalhada, 4890, Cavalhada, Porto Alegre – RS