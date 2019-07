“Animal não é coisa”: um projeto no Senado quer que os bichos sejam tratados como seres com sentimentos

A cena não é rara. Ana Paula Vasconcellos, advogada do Fórum Nacional de Proteção e Defesa dos Animais , que reúne 130 entidades no País, está numa audiência jurídica e precisa convencer o magistrado de que um animal, vítima de maus tratos, tem sentimentos e que, portanto, sofreu. Ela costuma ouvir a réplica: “Animal não sente, animal é coisa”. É desta forma, afinal, que a legislação brasileira entende o animal: como um bem móvel, de acordo com o artigo 82 do Código Civil. Um projeto de lei, aprovado na semana passada pela Comissão do Meio Ambiente do Senado e que vai a votação no Plenário em agosto, pretende mudar isso. As informações são do jornal O Globo.

Apelidado de “Animal não é coisa”, o texto propõe que os bichos sejam entendidos como seres sencientes, ou seja, capazes de sentir dor, prazer e outros sentimentos. Se aprovada a lei, eles passam a ter inclusive uma personalidade jurídica, podendo, por exemplo, receber habeas corpus ou outros instrumentos legais úteis para sua proteção.

“É a construção de uma sociedade mais solidária com seus animais. O principal ponto filosófico da lei é afastar a ideia utilitarista que a sociedade construiu acerca dos animais. Vamos reconhecer, enfim, que o que os difere do ser humano é racionalidade e comunicação verbal. No mais, eles são como nós mesmos”, afirma Ana Paula Vasconcellos.

Ela acrescenta que a lei será um mecanismo para pleitear na Justiça mais direitos aos bichos. “Hoje, quando vou para uma audiência de maus tratos, preciso sensibilizar o juiz e, embora haja jurisprudência para entender que os animais sentem, na letra fria da lei, eles são coisas. “

Se entendidos como coisas, os animais não conseguem receber medidas de proteção rápidas na Justiça. O presidente da Comissão Nacional de Proteção e Defesa dos Animais da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Reynaldo Velloso, cita um caso emblemático recente, o da ursa Marsha. Siberiana, ela ganhou a alcunha de “a ursa mais triste do mundo” por viver no calor tórrido do Piauí e aguardar, sob sol escaldante depois de décadas de trabalho em circos, a decisão da Justiça sobre sua transferência para um santuário no interior de São Paulo. Hoje, Marsha mudou de nome – agora é Rowena – e, há dez meses, habita uma área com piscina e gramado num rancho na cidade de Joanópolis.

“Se a ursa tivesse sido considerada um senciente pelos tribunais, a transferência, que levou quase um ano, poderia sair em dias, com um habeas corpus, por exemplo”, explica Velloso.

A saga de Rowena foi contada no livro infantil “Amiga Ursa” (editora Globinho) pela cantora Rita Lee. Defensora de longa data da causa animal, ela comemora o andamento do projeto no Senado: “Houve uma época em que a humanidade escravizava seres humanos e dizia que não tinham alma e, por isso, eram apenas objetos de uso pessoal. Essa mesma mentalidade tacanha ainda acontece hoje em relação aos maus-tratos que o reino animal vem sofrendo. Todos os bichos têm os mesmos sentimentos que os humanos e cabe a nós dar voz a eles. Abaixo a escravidão animal!”, diz.

O projeto que vai a votação no Senado começou a ser gestado há pelo menos seis anos, na Câmara, com texto do deputado Ricardo Izar (PP-SP) e que teve a participação de 30 comissões regionais de Defesa dos Animais da OAB. Reynaldo Velloso, da comissão nacional, lembra que a aprovação da lei pode abrir caminho para outros projetos, entre eles, o que aumenta a pena por crime de maus tratos. Atualmente prevista na Lei de Crimes Ambientais (de 1998), a punição vai de três meses a um ano. Um projeto de lei caminha no Senado para ampliá-la para o período de um a quatro anos.

“Temos uma aberração jurídica hoje: no Código Civil, o animal é dado como coisa; no Código Penal, com a Lei de Crimes Ambientais e a punição para maus tratos, o entendimento acaba sendo diferente. O projeto “animal não é coisa” corrige essa aberração, além de ser um marco civilizatório, que abre caminho para outros direitos dos animais”, completa Velloso.

Se aprovado o projeto, será preciso rever, entre outras questões, as formas de comercialização de animais. “Ora, se eles deixam de ser entendidos como coisas, como podem ser comercializados?”, questiona Rogério Rocco, especialista em direito ambiental. “Vai ser um conflito a ser resolvido, regulamentado. Aos poucos, vamos equiparar os animais não humanos aos humanos. Os animais passarão a fazer parte de um regime jurídico que não depende apenas da tipificação criminal de maus tratos, ou seja, antes do crime, eles terão direitos. “

Rocco lembra que animais silvestres já estão no escopo de proteção legal, prevista na Lei de Proteção à Fauna (de 1967) que, “na verdade, também trata o animal na perspectiva humana”. “A lei protege, sim, o animal silvestre, mas a partir de uma série de regras para o uso desses animais, ou seja, define modalidades de caça permitidas, como a caça esportiva, regras gerais para montagens de criadouros, conservacionistas ou comerciais. Mas tudo o que a gente tem de legislação animal estabelece regras que se referem ao interesse humano de uso desses animais. É uma proteção na perspectiva antropocêntrica, não biocêntrica”, diz.

