Anitta leiloou encontro com ela durante jantar beneficente: ‘Vou dar beijo’

Anitta leiloou um encontro com ela durante o jantar beneficente do Instituto Luisa Mell, que aconteceu em São Paulo, na noite de quarta-feira (11). O evento ocorreu em prol dos animais e teve arrecadações de fundos pela causa pet, também uma homenagem a cantora Rita Lee.

Durante o evento, ocorreu o leilão de Anitta. “Não vai ser truque: vou dar beijo, abraçar, não vou ficar contando horário no relógio”, disse. E acrescentou que caso haja interesse por parte da cantora, pode acontecer do encontro esticar. “Dependendo de quem der o lance, a gente janta depois”, afirmou.

Anitta também cantou algumas músicas, como “Ao Vivo e a Cores”, uma parceria dela com a dupla sertaneja Matheus & Kauã, e “Banho de Espuma”, música da homenageada. Ela também doou o show que fez para causa e custeou todo o evento.

Luisa Mell destacou que a cantora foi a primeira artista brasileira a defender publicamente os animais. “Ela nunca se calou, mesmo diante de ameaças de poderosos que exploram animais. É minha grande inspiração, minha primeira grande apoiadora, minha musa da vida”, elogiou.

Após a festa, a cantora agradeceu com um post em seu instagram. “Que encontro animal! Obrigada Luisa Mell por ajudar tantos bichos e influenciar tanta gente com o bem. Amei fazer parte da sua festa beneficente. Me deu a honra de conhecer a mestre Rita Lee”, escreveu. E acrescentou “obrigada a todos que deram sua contribuição pra ajudar o Instituto Luisa Mell”.

