Anitta: Levantamento mostra as músicas mais populares no Google e Youtube

Com o aniversário da cantora Anitta chegando, no próximo sábado (30), tanto o Google, quanto o Youtube fizeram levantamentos sobre os hits da artista. No Google, as músicas mais populares de Anitta, desde 2013, quando ela lançou “Anitta”, seu álbum de estreia, foram:

1) “Bang”

2) “Show das Poderosas”

3) “Zen”

4) “Mulher ”

5) “Cobertor ”

6) “Sim”

7) “Na Batida”

8) “Ritmo Perfeito”

9) “Meiga e Abusada”

10) “Deixa Ele Sofrer”

No Youtube a cantora se destaca. No último ano, as músicas dela foram tocadas 1.88 bilhões de vezes no mundo e 1.16 bilhões só no Brasil. O vídeo da música “Romance com Safadeza” é o mais assistido nesse período, no Brasil, acumulando 212 milhões de views. Enquanto no resto do mundo, a campeã é Downtown, parceria dela com o colombiano J Balvin, que bate a marca de 307 milhões.

Confira o Top 5 brasileiro de videoclipes no YouTube:

1) Romance com Safadeza (Wesley Safadão & Anitta) – 212M views

2) Anitta – Medicina (Official Music Video) – 106M views

3) Anitta & Kevinho – Terremoto (Official Music Video) – 98.4M views

4) Anitta, Mc Zaac, Maejor ft. Tropkillaz & DJ Yuri Martins – Vai Malandra (Official Music Video) – 89.2M views

5) Anitta & J Balvin – Downtown (Official Music Video) – 70.9M views

Já o Top 5 global de videoclipes são:

1) Anitta & J Balvin – Downtown (Official Music Video) – 307M views

2) Romance com Safadeza (Wesley Safadão & Anitta) – 228M views

3) Anitta – Medicina (Official Music Video) – 148M views

4) Anitta, Mc Zaac, Maejor ft. Tropkillaz & DJ Yuri Martins – Vai Malandra (Official Music Video) – 129M views

5) Anitta & Kevinho – Terremoto (Official Music Video) – 120M views

