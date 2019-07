Anitta comandará o show de encerramento da Copa América, no próximo domingo (7), ao lado do cantor porto-riquenho Pedro Capó. A informação foi divulgada nesta terça-feira (2). Será o primeiro dueto de Anitta com Capó. O cantor tem 38 anos e em 2018 emplacou a música “Calma” nas paradas latino-americanas. Ele também já gravou uma versão em espanhol de “Vamos fugir”, de Gilberto Gil.

