A ação de militares do Sudão para desalojar manifestantes de um acampamento montado desde abril em frente à sede do Exército na capital do país, Cartum, em protesto contra o governo transitório, deixou pelo menos 30 mortos e 100 feridos nesta segunda-feira (3), segundo o Comitê Central de Médicos, sindicato que vem prestando assistência aos opositores.

