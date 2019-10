Ao menos três bombeiros morrem por inalação de fumaça durante combate a incêndio em boate no Centro do Rio

Três bombeiros morreram e três ficaram feridos durante combate a incêndio em uma boate no Centro do Rio de Janeiro (RJ) nesta sexta-feira (18). As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas, de acordo com a assessoria da corporação. O nome dos bombeiros mortos não foi divulgado nem o de um soldado ferido, que foi encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar. As informações são da Agência Brasil.

Segundo as primeiras informações, o fogo começou no final da manhã na boate, que fica na Rua Buenos Aires. Vários caminhões do Corpo de Bombeiros foram deslocados para o local e usaram inclusive uma escada Magirus para combater as chamas do alto. O trânsito na via foi interditado e a rua deverá ficar fechada até o final dos trabalhos de rescaldo.

O comandante do Corpo de Bombeiros, Roberto Robadei, informou que há ainda três bombeiros feridos. Segundo ele, os soldados usavam equipamentos modernos, incluindo cilindros de oxigênio, e as circunstâncias das mortes, causadas por inalação de fumaça, serão investigadas.

“É um momento muito triste para nós do Corpo de Bombeiros. Perdemos três companheiros e estamos com três outros militares em observação. Nós nos solidarizamos com as famílias desses guerreiros, heróis, que tinham mais de dez anos de serviço, experientes”, disse Robadei.

De acordo com o militar, a primeira avaliação era que se tratava de um incêndio simples, sem nenhuma complicação. “Estava sob controle e fomos surpreendidos. Era uma casa antiga, com muitas divisórias. Eles tiveram dificuldade em sair e foram surpreendidos pela fumaça. O problema foi inalação de fumaça.”

Robadei frisou que o Rio dispõe de excelentes equipamentos, em nível internacional. “Eles estavam com os melhores equipamentos e nós estamos instaurando uma sindicância para apurar o que aconteceu, para que não ser repita. Não teve desabamento nem explosão”, disse o comandante.

Governo

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, divulgou uma nota em que “lamenta profundamente as mortes dos bombeiros ocorridas na tarde desta sexta-feira (18/10)”. “Quero manifestar meu pesar. Foram heróis que perderam suas vidas cumprindo o seu dever. Ordenei rigorosa apuração de todos os fatos que ocorreram durante o combate ao incêndio e que resultaram nesta tragédia. Presto solidariedade às famílias das vítimas. Que Deus os receba e abençoe”, disse o governador. O Governo do Estado decretou luto de três dias em virtude da trágica ocorrência.