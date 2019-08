AO VIVO: programa “Pampa Grande do Sul”, da Rádio Liberdade dá início as transmissões ao vivo neste domingo, direto da Expointer em Esteio

A TV Pampa e a Rádio Liberdade – FM 99.7 e AM 97.0 – seguem a maratona de 44 horas de transmissões de programas levados ao ar ao vivo, diretamente dos estúdios panorâmicos da Casa da Rede Pampa, localizada dentro do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, com informações sobre a 42ª Expointer.

O comunicador Evandro Leboutte, da Liberdade, recebe convidados especializados no agronegócio para o programa “Pampa Grande do Sul”. Na edição deste domingo (25), o primeiro entrevistado foi um dos parceiros e patrocinadores do programa, o presidente da Sulpetro, João Carlos Dal’Aqua, para falar sobre a importancia dos postos de gasolina e divulgar um grande evento que terá em Porto Alegre no mês de outubro. “É importante essa relação amistosa e pacifica entre os clientes e os postos”, disse, citando como exemplo a greve dos caminhoneiros do ano passado. “São em momentos assim que podemos evoluir no nosso negócio”.

Dal’Aqua falou sobre a Feira Regional de Combustíveis, que será realizada em Porto Alegre no Barra Shopping Sul, nos dias 9 e 10 de outubro: “Mudamos o modelo do evento, que antes era em Gramado, para um patamar mais acessível e resolvemos trazer para Porto Alegre”. Segundo o entrevistado, diversos distribuidores e fornecedores estarão presentes. “É uma oportunidade única que vamos realizar este ano”, completou.

O segundo convidado do programa, o prefeito de Esteio Leonardo Pascoal, fala sobre a expectativa do evento: “Devemos ultrapassar o número de visitantes do ano passado”. Pascoal acredita que neste domingo a Expointer deve atingir cerca de 100 mil visitantes no Parque de Exposições Assis Brasil.

Pascoal convida todos para a Semana Farroupilha de Esteio, que acontecerá a partir do dia 13 até 22 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil. Com expectativa de grande público – por volta de 100 mil pessoas –, o prefeito diz que ao longo do dia escolas visitarão o local, onde cada piquete organizará um projeto cultural para apresentar.

RÁDIO LIBERDADE – Programação Expointer 2019

Acompanhe: FM 99.7 – AM 970 – Aplicativos – Canal 300 da Claro NET TV e no site: radioliberdade.com.br

– segunda, terça e quarta – 26/08, 27/08 e 28/8 – às 16 horas

– quinta – 29/08 – às 14 horas e 30 minutos

– sexta- 30/08 – às 10 horas

– sábado – 31/08 – às 11 horas

– domingo – 01/09 – às 11 horas

