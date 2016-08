Apoio nacional vem reforçar empenho da Brigada no combate ao crime, afirma o vice-governador do Rio Grande do Sul, José Paulo Cairoli

O vice-governador José Paulo Cairoli, coordenador do Gabinete de Gestão da Segurança Pública do governo do Estado, ressaltou, neste domingo (28), que a chegada do comboio da Força Nacional de Segurança a Porto Alegre reforça o empenho da Brigada Militar para combater a criminalidade. “Precisamos melhorar e aumentar o efetivo, mas é necessário reconhecer que a BM tem sido incansável no esforço para dar segurança à população”, afirmou em coletiva à imprensa.

No final da tarde deste domingo, 120 agentes da Força Nacional, vindos do Rio de Janeiro em 30 viaturas, foram recepcionados pelo comandante-geral da BM, coronel Alfeu Freitas Moreira, no 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM), no bairro Praia de Belas. Eles vão se juntar a outros 160 brigadianos para atuar na Operação Avante, principal ofensiva contra o crime na capital. Ao longo da semana, mais 30 agentes devem reforçar o apoio federal.

Apesar de o comboio da Força Nacional ser chefiado pelo tenente-coronel da BM Alexandre Aragon, o comando das operações será da Brigada Militar. A partir de terça-feira, o novo efetivo deverá estar nas ruas. “A vinda desses agentes é um complemento. Tanto é que colocamos o coronel Freitas para comandar as operações conjuntas. Eles vieram para somar, e durante esse período (inicialmente de 90 dias, mas prorrogável se necessário), vamos nos preparar para trazermos mais brigadianos às ruas”, acrescentou Cairoli.

O efetivo da Operação Avante – de 160 policiais – mais do que dobra com o reforço nacional. “Estamos falando de 280 agentes para atuar nas ruas a partir de terça-feira, lembrando que ainda temos os efetivos da Polícia Civil e IGP (Instituto-Geral de Perícias)”, frisou o vice-governador.

Boina cor de vinho

A chegada da Força Nacional atende à solicitação do governador José Ivo Sartori feita ao presidente da República em exercício Michel Temer na sexta-feira (26). O grupo é composto por homens e mulheres de praticamente todos os estados brasileiros, com exceção do Rio Grande do Sul. Eles ficarão alojados no 9º BPM e em unidades vizinhas, como o 1º BPM e o Departamento de Logística e Patrimônio.

Os agentes, que utilizam farda camuflada e boina cor de vinho, possuem treinamento rigoroso em direitos humanos, controle de distúrbios civis, policiamento ostensivo e gerenciamento de crise. Além disso, precisam ter longa experiência em policiamento ostensivo e grupamentos de operações especiais.

