Após acusação de estupro, o Real Madrid desistiu de contratar Neymar

“O Real Madrid se afasta de Neymar”. O jornal espanhol “AS” traz em sua capa nesta terça-feira (4) uma reportagem em que conta como a mais recente polêmica envolvendo o craque brasileiro, acusado de estupro em revelação feita no último sábado (1º), fez o clube merengue dar um passo atrás na tentativa de contratá-lo.

Segundo o diário, enquetes com manifestações contrárias da torcida convenceram ao presidente Florentino Pérez a esfriar o interesse no jogador do PSG (Paris Saint-Germain) e Seleção Brasileira.

O clube espanhol e principalmente o presidente, Florentino Pérez, admiram o jogador e o consideram um jogador de talento galáctico. Mas teme como seria a adaptação do brasileiro em Madri.

O estilo de vida que leva, as polêmicas e a trajetória em Paris criaram uma desconfiança no Real Madrid, que constatou através de pesquisas entre torcedores do clube que o jogador já não é um dos favoritos entre os sócios.

O “AS” já havia publicado depois da volta de Zidane que o técnico francês não queria o brasileiro. Que não compensava a dor de cabeça. Mas Florentino seguia sonhando com o jogador que era a obsessão do dirigente há anos. Os últimos acontecimentos fizeram que o Real Madrid finalmente desista de Neymar.

A prioridade do Real agora é fechar as contratações de Hazard, Mendy e Jovic para então focar todas energias na tentativa de trazer Mbappé.

Neymar foi intimado a depor na próxima sexta-feira (7) pela Delegacia de repressão a Crimes de Informática depois de divulgar nome e fotos da mulher que o acusa de estupro numa rede social.

Entenda o caso

Neymar foi acusado de estupro por uma mulher que, na última sexta-feira (31), em Santo Amaro, distrito de São Paulo, registrou boletim de ocorrência contra o jogador.

De acordo com o boletim da Delegacia de Defesa da Mulher de Santo Amaro, o crime teria ocorrido no dia 15 de maio, em Paris (França). Os dois teriam se conhecido pelo Instagram e combinaram de se encontrar na capital francesa. Para isto, um assessor de Neymar, identificado como “Gallo”, teria feito a compra das passagens e a reserva no Sofitel Paris do Arco do Triunfo, onde o crime teria acontecido.

O relato da mulher dá conta de que Neymar chegou ao hotel por volta de 20h, embriagado. Após momentos de trocas de carícias, Neymar teria ficado agressivo e praticado relação sexual contra a vontade da denunciante, que retornou ao Brasil dois dias depois.

Pai do atacante, Neymar Silva Santos, em entrevista ao “Brasil Urgente”, da TV Bandeirantes, defendeu o filho. Ele confirmou que o jogador se encontrou com a jovem em Paris, mas disse que a relação entre os dois foi consentida.