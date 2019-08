Após afastamento, Cuéllar é reintegrado e reforça Flamengo contra o Inter

*Valéria Possamai

A delegação do Flamengo, que já esta em Porto Alegre para o enfrentamento contra o Inter, ganhará um reforço para a decisão das quartas de final da Copa Libertadores. O volante Cuéllar, que chegou a ser afastado do time após se negar a viajar para o Ceará para o duelo pelo Brasileirão, foi reintegrado e reforça a delegação no hotel Vila Ventura, em Viamão, ainda nesta segunda-feira.

Depois da vitória por 3 a 0 sobre o Ceará, fora de casa, com time titular, os cariocas desembarcaram na capital gaúcha no início desta tarde. Com o 2 a 0 conquistado no jogo de ida, no Maracanã, o mengão chega com vantagem para o duelo no Beira-Rio.

O clube carioca preferiu finalizar sua preparação longe da capital. O time ficará hospedado em Viamão até a data da partida. A programação prevê treinamento ainda nesta segunda-feira e na tarde desta terça-feira, quando ocorrerá sem a presença da imprensa.

Para a decisão contra os gaúchos, o técnico Jorge Jesus conta com o desfalque de William Arão, suspenso. Apesar da presença entre os relacionado, Cuéllar não tem presença confirmada. Caso ele não atue, Piris da Motta, que foi seu substituto neste domingo, pode ganhar a vaga entre os titulares.

