Após apontar um esquema corrupto para favorecer o Brasil, Messi foi suspenso da seleção argentina

A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) suspendeu, na sexta-feira (2), o astro argentino Lionel Messi de partidas internacionais com a seleção argentina por três meses por causa de declarações polêmicas sobre corrupção na última Copa América, disputada no Brasil.

O órgão sul-americano também multou o jogador do Barcelona em US$ 50 mil (cerca de R$ 194 mil) por seus comentários após a vitória da Argentina diante do Chile, por 2 a 1, na disputa do terceiro lugar da competição continental.

Na oportunidade, após o jogo na Arena Corinthians, Messi não aceitou receber a medalha de bronze e disse que a Copa América estava “armada” para o Brasil, devido aos lances polêmicos ocorridos na semifinal em que a Argentina foi derrotada por 2 a 0 para a Seleção Brasileira, no Mineirão, em Belo Horizonte. Os argentinos reclamaram a não marcação de dois pênaltis.

“Não fui à premiação porque nós não temos que ser parte desta corrupção. Nos faltaram com respeito durante toda esta Copa América. Não nos deixaram chegar na final”, afirmou o camisa 10 da Argentina naquela ocasião, no início do mês passado.

Messi e a Associação de Futebol Argentino ainda podem recorrer da decisão da Conmebol, que impede o atacante de jogar em quatro amistosos este ano. O jogador, de 32 anos, fica impedido de atuar em setembro, contra o Chile e o México, além de mais outros dois duelos, em outubro, diante de Alemanha e um adversário a ser definido.

É possível que Messi, portanto, esteja apto para enfrentar o Brasil caso o amistoso em novembro, na Arábia Saudita, seja confirmado.

Como as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022 só começam em março de 2020, Messi poderá estar presente. Mas apenas na segunda rodada do torneio – já que o astro foi expulso na disputa do terceiro lugar e terá que cumprir suspensão no primeiro jogo da Argentina em busca da vaga no Mundial. Ele também foi multado em US$ 1,5 mil (cerca de R$ 5,6 mil) quando foi julgado anteriormente pela Conmebol apenas pelo cartão vermelho recebido naquele duelo.

Retorno

O craque argentino chegou à capital catalã na manhã deste sábado (3) e já está apto a começar os treinos no Barcelona. O final de temporada para Lionel Messi foi intenso, com o argentino enfim dando um passo à frente para assumir de vez o papel de líder em sua seleção, mas voltando a acumular fracassos pelo seu país. E depois da Copa América, nada melhor do que relaxar. Ao longo das últimas semanas, o camisa 10 compartilhou em suas redes sociais inúmeras fotos dos dias de folga em família, e com amigos, nas praias de Ibiza.

