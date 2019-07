Após Bolsonaro receber vaias e aplausos no Maracanã, na final da Copa América, o porta-voz  da Presidência minimizou a reação negativa do público e disse que o presidente entende que manifestações a favor e contra fazem parte da “normalidade democrática”

Após o presidente Jair Bolsonaro receber vaias e aplausos no estádio do Maracanã, na final da Copa América, no domingo (07), o porta-voz da Presidência da República, Otávio do Rêgo Barros, minimizou a reação negativa do público e disse, nesta segunda-feira (08), que o chefe do Executivo entende que manifestações a favor e contra fazem parte da “normalidade democrática”.

“O presidente acredita que o exercício da função pública tem como premissa a exposição em eventos públicos. As vaias e os aplausos são direitos dos cidadãos com os quais ele convive dentro da normalidade democrática”, disse Rêgo Barros.

Após a vitória do Brasil sobre o Peru por 3 a 1, a arquibancada reagiu à entrada de Bolsonaro em campo para participar da cerimônia de premiação. Na sexta-feira (05), o presidente havia dito que faria uma espécie de “teste de popularidade” com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, envolvido no caso dos vazamentos de supostos diálogos com procuradores da Operação Lava-Jato.

Ao ser questionado sobre as vaias, Rêgo Barros disse também que Bolsonaro tem a “consciência tranquila” sobre a condução do governo. “Ele reitera que continuará a dispender o máximo das suas forças em prol da condução do País e que está com a consciência tranquila sobre todos atos que vêm sendo realizado sob a sua batuta associados ao Congresso Nacional e ao Poder Judiciário, porque os Três Poderes hão, na visão do presidente, de proporcionar uma estrada pavimentadas para o futuro do País”, concluiu.

Após torcer pela Seleção nos camarotes do Maracanã, Bolsonaro foi ao gramado participar da cerimônia de premiação da Copa América. Ele foi recebido entre vaias e aplausos pela torcida presente no estádio. Não foi Bolsonaro quem entregou a taça aos jogadores, mas chegou a segurá-la, comemorando o título junto ao grupo do Brasil.

Antes da cerimônia, Bolsonaro publicou em seu Twitter uma sucinta comemoração à conquista da Seleção. Ao vibrar com o gol de Everton, o primeiro do jogo, o presidente, entusiasmado, se desequilibrou e quase caiu.

Durante a premiação, Bolsonaro viu o presidente da Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol), Alejandro Domínguez, fazer a entrega da taça de campeão. Depois, foi até o grupo, recebeu o troféu, após convite do capitão Daniel Alves, e posou para foto ao lado dos campeões. Pouco antes disso, Bolsonaro foi um dos responsáveis por entregar as medalhas para os jogadores e para Tite.

Deixe seu comentário: