Após declaração, internautas especulam gravidez da cantora Rihanna

A cantora Rihanna, de 31 anos, foi um dos assuntos mais comentados nesta sexta-feira (13) no Twitter por conta de uma suposta gravidez. A suspeita foi levantada após uma apresentação dela no baile beneficente Diamond Ball, que aconteceu na noite passada em Nova York.

Parte dos rumores surgiram por conta de uma resposta da cantora a um jornalista, em que ela afirmou que dará à luz uma mulher negra. O contexto, no entanto, não deixa claro se a resposta dela se referia a uma gravidez já em andamento ou a uma previsão pro futuro.

“Eu sou uma mulher negra. Vim de uma mulher negra, que veio de outra mulher negra e eu vou dar à luz uma mulher negra. Minha mãe é um exemplo incrível de como atravessar obstáculos. Tenho certeza que a mãe dela a ensinou isso e é assim que eu vou ser. Somos especiais e o mundo terá que lidar com isso”, afirmou a cantora.

Após a resposta da cantora, outros internautas ainda destacaram uma imagem dela cantando no palco do evento, em que aparece uma barriguinha, o que, segundo eles, confirmaria a versão de gravidez. Muitos fãs aproveitaram para fazer memes e lamentar por não serem o pai do suposto bebê.

Desfile de moda

Rihanna fez o lançamento de sua nova coleção de lingerie da marca Savage x Fenty na noite da última terça-feira (10) durante a NYFW (Semana de Moda de Nova York). Esta é a segunda vez que a grife da cantora aparece na disputada programação da NYFW. A estreia, no ano passado, foi um desfile marcado pela inclusão e diversidade, com duas modelos grávidas na passarela, e outras mulheres.

“Minha ideia para a marca sempre foi fazer as mulheres se sentirem confiantes e se expressarem”, disse a cantora em um vídeo que mostra os bastidores do processo de criação da linha.

A linha da Rihanna varia de roupas mais confortáveis até peças sexy, de cetim e rendas, além de sutiã push-up e bodies de renda, de várias cores e tamanhos.”Queremos que você se sinta sexy e se divirta fazendo isso”, afirmou Rihanna em um comunicado à imprensa.

As imagens do desfile, no entanto, permanecem em segredo. E esse mistério segue até o fim do mês. Isso porque o evento foi gravado e será transmitido pela Amazon Prime em 20 de setembro. Isso gerou uma comparação com a Victoria’s Secret. A gigante de lingerie não vai transmitir pela TV seu tradicional desfile anual e vem sendo duramente criticada pela falta de diversidade em seus projetos.

Várias famosas prestigiaram o sucesso de Rihanna, como as modelos Gigi e Bella Hadid, Vanessa Hudgens, Cara Delevingne e Ashley Graham marcaram presença no evento.

Deixe seu comentário: