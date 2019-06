Após derrota do Internacional fora de casa, Beira-Rio recebe Seleção Brasileira

De folga após ser derrotado por 2 a 1 pelo Vasco da Gama na noite de sexta-feira, o Inter agora volta as atenções para a partida contra o Bahia, na próxima quarta-feira (12), às 21h30, no Beira-Rio. O confronto, válido pela 9ª rodada do Brasileirão, será o último da equipe antes da parada para a Copa América. Antes disso, neste domingo, o Beira-Rio recebe a Seleção Brasileira para o amistoso Brasil x Honduras, às 16h.

Amistoso Gigante

Em preparação para a Copa América de 2019, a Seleção Brasileira realizou treinamento no gramado do Gigante da Beira-Rio neste sábado (8). Cerca de 5 mil pessoas, entre elas o presidente Marcelo Medeiros, diretoria e membros da comissão técnica colorada, estiveram no estádio para recepcionar Tite e seus comandados. Após o treino, o técnico elogiou o tratamento e ficou emocionado com o retorno ao Estádio que será palco do amistoso entre Brasil e Honduras.

A atividade teve caráter beneficente, com a entrada valendo dois quilos de alimentos não perecíveis. As doaçoes serão recebidas pelo Banco de Alimentos de Porto Alegre.

O treinamento contou com a participação de três jovens jogadores do Inter: o lateral direito Heitor, o meia José Aldo e o atacante Netto. Eles se juntaram a dois ídolos do Sport Club Internacional que hoje trabalham juntos na Seleção.

A torcida vibrou com o retorno de uma dupla que defendeu a camisa – e as traves – do clube. Destaque no Liverpool, da Inglaterra, com o qual foi campeão da Champions League recentemente, Alisson foi recepcionado com muito carinho pelos colorados presentes. Na Seleção, ele é treinado justamente por outro jogador histórico do Inter. Taffarel, um dos maiores goleiros de todos os tempos e também revelado no Celeiro de Ases, foi saudado pelos torcedores presentes. Ele é preparador de goleiros da Seleção Brasileira.

Após a atividade, ao conceder entrevista coletiva na sala de imprensa do Gigante, Tite comentou que a saudade bateu ao entrar no gramado do Beira-Rio. “No Internacional, fui muito bem recebido e muito bem acolhido. A energia aqui é impressionante. Quando chutei a bola, lembrei do gol do Nilmar (contra o Estudiantes, na final da Sul-Americana de 2008), quando goleamos numa decisão do Gaúcho (8 a 1 sobre o Caxias, em 2009). Entrei no banco e comecei a lembrar de tudo”, revelou.

Campeonato Gaúcho Sub-20

Pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Gaúcho Sub-20, o Inter empatou em 2 a 2 com o Juventude na tarde deste sábado, no Campo da PUCRS, em Porto Alegre. Lucas e Camejo abriram o placar para os visitantes, enquanto Fernando e Pedro Henrique empataram para o Colorado. Com o resultado, o Celeiro de Ases precisa de uma vitória simples para se classificar para as semifinais. Um novo empate, leva a decisão para os pênaltis. Os dois times voltam a se enfrentar na quarta-feira (12), às 15h. O local da partida ainda não foi definido.

Campeonato Gaúcho Sub-17

A equipe Juvenil perdeu para o São José por 2 a 1 na manhã deste sábado, em jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Gaúcho Sub-17, disputado no Estádio Passo D´Areia, em Porto Alegre. Tavares marcou o gol do Inter na partida. Foi a primeira derrota no Colorado na competição. Agora, o Inter volta a campo no próximo domingo (16), às 15h, para enfrentar o Oriente, em jogo atrasado da 2ª rodada, no Complexo Esportivo Santos & Schein, em Canoas.

Campeonato Gaúcho Sub-15

Com gols de João Carlos e Daniel (duas vezes), o time Infantil bateu o Igrejinha por 3 a 0 na tarde deste sábado, em confronto válido pela 5ª rodada do Campeonato Gaúcho Sub-15, disputado no CT de Alvorada. Foi a quarta vitória consecutiva do Celeiro de Ases, que segue com 100% de aproveitamento na competição. Além disso, o Inter continua na liderança do Grupo B com 12 pontos. O Sub-15 volta a campo na próxima quarta-feira (12), às 15h, para enfrentar o União Harmonia, no Complexo Esportivo Santos & Schein, em Canoas.

Gurias Coloradas Sub-18

As Gurias Coloradas da categoria sub-18 tem compromisso marcado para este domingo (9). Após a vitória por 14 a 0 sobre o Black Show na estreia, a equipe colorada medirá forças com o João Emílio, de Candiota-RS. A partida, válida pela 2ª rodada do Campeonato Gaúcho Sub-18, será realizada no estádio 20 de Setembro, em Candiota-RS. O Internacional, neste momento, lidera o campeonato.