Após divórcio, Adele engata relacionamento com rapper Skepta

Adele, 31, está passando cada vez mais tempo junto ao rapper Skepta, e amigos já preveem que eles se tornem um casal. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

Solteira desde que se separou do ex-marido Simon Konecki, em abril, a cantora não era vista há tempos em um novo romance.

Uma fonte próxima a ela disse ao jornal britânico The Sun que “Adele e Skepta estão se apoiando muito depois do término de ambos os relacionamentos. Eles têm um vínculo estreito e há definitivamente uma conexão especial”.

“Eles estão passando cada vez mais tempo juntos. Alguns amigos esperam e preveem que eles acabem formando um ótimo casal algum dia”, acrescenta a fonte. “Eles são discretos sobre a vida amorosa e estão comprometidos com os filhos, em primeiro lugar.”

Adele tem um filho, Angelo, 6, enquanto Skepta tornou-se pai há cerca de um ano. O rapper, cujo nome verdadeiro é Joseph Junior Adenuga Jr., já disse em 2016 que conversava há tempos com Adele.

Casa nova

Ao que tudo indica, a cantora britânica Adele, 30, está de casa nova. A dona de “Hello” (2015) teria pago por volta de US$ 10,65 milhões (equivalente a mais de R$ 43,3 milhões) em sua nova mansão que fica em Beverly Hills, na Califórnia (Estados Unidos). O que chamou atenção foi que o novo imóvel é localizado em frente a casa que seu ex-marido.

De acordo com informações do jornal Daily Mail, a mansão fica exatamente em frente à casa de Simon Konecki, 45, com quem Adele ficou casada por sete anos. A proximidade das residências teria sido um fator de escolha para a cantora, uma vez que ela e o marido dividem a guarda do pequeno Angelo, de 6 anos.

Vizinha de nomes como Ashton Kutcher, Cameron Diaz, Katy Perry, Mila Kunis, e muito mais, a casa teria sido comprada em maio deste ano, mas só agora veio à tona, de acordo com o jornal inglês.

A nova casa de Adele tem mais de 6 mil metros quadrados, divididos entre cinco quartos e seis banheiros, um grande escritório, um estúdio de arte, uma sala de artesanato, uma biblioteca e uma academia.

A cantora não costuma falar sobre a sua vida pessoal. O romance entre ela e Simon foi assumido publicamente em janeiro de 2012, quando o casal foi fotografado pela 1ª vez. Em junho daquele mesmo ano, ela anunciou que estava grávida. Angelo nasceu poucos meses depois, em outubro.

O casamento aconteceu em 2016, mas só foi confirmado por Adele em show na Austrália, em 2017.

