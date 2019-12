Polícia Após manter a mãe em cárcere privado, homem ameaça se suicidar em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2019

Ocorrência mobiliza policiais na Zona Norte da Capital Foto: O Sul Foto: O Sul

Um caso de cárcere privado seguido de ameaça de suicídio em um edifício na avenida Presidente Franklin Roosevelt, entre a Quintino Bandeira e a Moura Azevedo, na Zona Norte de Porto Alegre, mobiliza a Polícia Civil, a Brigada Militar, a EPTC, o Corpo de Bombeiros e o Samu na manhã desta terça-feira (10).

Moradores da região relataram que um vizinho de 30 anos, que tem problemas com drogas, começou uma briga com a mãe por volta das 5h30min. Ele pedia cerca de R$ 5 mil, que seria para comprar os entorpecentes, e a ameaçou com uma faca quando a mulher negou o dinheiro.

Depois de manter a mulher em cárcere privado, o homem libertou a vítima, que foi para o apartamento da síndica do prédio onde os dois moram, por volta das 10h.

O filho segue trancado no local, dizendo que pode cometer suicídio. Um capitão da Brigada Militar está negociando com o homem.

