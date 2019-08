Após Grêmio vencer com facilidade, Renato diz que é cedo para pensar em títulos

Depois da grande vitória no Paraguai, por 3 a 0, o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, disse estar feliz com sua equipe, mas mostrou-se cauteloso em relação aos títulos que podem vir. Para o treinador ainda é cedo pensar assim. ” O importante agora é passar de fase, vamos trabalhar para passar do Palmeiras”, disse ele, em coletiva de imprensa.

Palmeira esse que será o próximo adversário do tricolor na Libertadores. “Alguém vai ficar para trás”, comentou Renato. Com a vitória conquistada nesta quinta-feira (1°), o Grêmio se tornou o primeiro clube brasileiro a chegar na marca de 100 vitórias na competição e o técnico exaltou este número: “Isso é muito importante pro clube, pra torcida.”

Quem também fez bonito foi André, que marcou dois gols e, ao lado de Renato, afirmou que o apoio dos companheiros é muito importante. “Eles acreditam em mim, isso é essencial pra crescer dentro do clube e de campo”, disse o atacante. Ainda afirmou que o clube está numa crescente e que podem seguir assim: “Sempre quando entramos pra vencer.”

