Após pouco mais de uma hora atendendo parcialmente, Trensurb volta a operar normalmente

Uma queda de energia elétrica afetou o atendimento da Trensurb à população, por volta das 19h desta quarta-feira (02). Perto das 20h, o serviço foi restabelecido normalmente. Segundo a empresa, a operação especial para o jogo do Grêmio contra o Flamengo, marcado para as 21h30min, está mantida.

Com o incidente, os trens chegaram a circular por pouco mais de uma hora somente entre a estação Esteio e Mercado. As estações entre Sapucaia do Sul e Novo Hamburgo foram fechadas. O Aeromóvel seguiu operando de forma integral.

Por causa da suspensão parcial do trem, a Metroplan disse que a empresa Central promoveu reforço de 20% na frota, que atende Novo Hamburgo e São Leopoldo. Segundo a Metroplan, o reforço também ocorreu em linhas de ônibus que operam em Esteio, Sapucaia do Sul e Canoas, mas em menor volume.

Técnicos da Metroplan foram acionados para restabelecer a energia no local.

Tweets by Trensurb

Deixe seu comentário: