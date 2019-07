Após recusa de propostas, Inter anuncia renovação com Edenilson

*Valéria Possamai

O Inter acertou a permanência do meia-campistas Edenilson por mais três temporadas. O jogador teve o vínculo ampliado até dezembro de 2022, após as investidas recebidas do futebol árabe.

O anuncio da renovação surge em meio a recusa de propostas do futebol árabe, que fez investidas para tirar Edenilson de Porto Alegre.

Uma das peças essenciais no esquema de Odair Hellmann, o meio-campista já soma 115 jogos e nove gols com a camisa colorada, desde 2017, quando chegou ao clube.

