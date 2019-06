Após rumores de término com Sasha, Bruno Montaleone vai à praia acompanhado no Rio

Recentemente surgiram rumores de que o namoro com Sasha Meneghel tinha chego ao fim. Neste sábado (22), Bruno Montaleone foi fotografado com uma jovem na praia na Barra da Tijuca, no Rio, com quem deixou o local abraçado. Enquanto isso, Sasha postou cliques de uma pousada em Fernando de Noronha, para onde embarcou na última sexta-feira (21), data em que os rumores do fim de seu namoro saíram na imprensa. Sem abordar o assunto, Xuxa usou as redes sociais para deixar uma mensagem de carinho para a herdeira, a quem desejou felicidade.

Sasha e Bruno assumiram o romance na passagem de ano de 2017 para 2018, quando posaram para a primeira foto juntos em São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte. No final de maio, o casal ainda estava junto e no dia 5 de junho o ator publicou a declaração de amor mais recente para Sasha.

