Após ultrapassar 110km/h, motorista rouba radar para evitar multa

Um homem foi preso quarta-feira (27) por suspeita de participar do roubo de radar no Rodoanel após ser pego acima do limite de velocidade. Rogério Simão dirigia a 110 km/h na rodovia, em Ribeirão Pires (ABC), quando viu o radar instalado na pista interna. O limite de velocidade da via é de 100 km/h. Ele disse à polícia que levava uma tia ao hospital na companhia de um primo. Na volta, a dupla decidiu parar para tomar o radar.

O equipamento, da marca TruCAM, é avaliado em cerca de R$ 100 mil, mas o fato era desconhecido pelos dois autores do roubo.

Segundo os funcionários responsáveis pelo monitoramento da via, o passageiro, primo de Simão, teria dito estar armado e gritado para que se afastassem. Na versão do motorista, foram somente ameaças e não havia uma arma de fato. A ação ocorreu na terça-feira (26), às 16h.

Os homens conseguiram anotar a placa e modelo do veículo, e reportaram à Polícia Rodoviária. No dia seguinte, foi registrado boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo.

Simão foi detido em sua casa, também em Itaquaquecetuba, e encaminhado à delegacia da cidade.

O radar, que estava guardado sobre um armário na mesma residência, já foi recuperado. Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre o primo de Simão.

Motorista é preso transportando combustível em caminhão roubado

Na tarde de terça-feira (26), na cidade de Guarulhos, policiais civis da 3ª Delegacia de Polícia de Investigações sobre Crimes Patrimoniais contra Órgãos e Serviços Públicos apreenderam um caminhão-tanque roubado, que transportava metanol.

Os investigadores apuravam um esquema criminoso de transporte ilegal de combustível quando abordaram o motorista, que apresentou uma nota fiscal falsa, onde constava que o produto transportado seria formol.

A equipe descobriu que o caminhão era produto de roubo, ocorrido no ano de 2017, no bairro do Jaçana, zona norte da Capital. Constatou ainda, que o produto transportado na verdade se tratava de metanol.

O motorista foi preso em flagrante por receptação e os investigadores agora trabalham para identificar quem seria o destinatário do produto.

Operação Desmonte

Policiais civis da 2ª Delegacia de Polícia de Investigações sobre Furtos, Roubos e Receptação de Cargas iniciaram na quarta-feira (27) uma nova fase na operação denominada “Desmonte II” em combate ao comércio ilícito de peças de veículos, na avenida Rio das Pedras, na Vila Rica, Zona Leste.

A escolha do polo de compra e venda de peças automotivas surgiu a partir de desdobramentos de investigações e trabalhos de Inteligência policial.

A ação policial resultou em 8 desmanches lacrados, 3 homens presos em flagrante, um homem capturado, uma arma de fogo e diversas peças automotivas apreendidas, um veículo apreendido, 61 pessoas abordadas e 28 veículos vistoriados. Participaram da operação 104 policiais civis e 46 viaturas.

