Após uma nova lesão, Neymar treina boxe para voltar mais forte do que nunca

Um vídeo divulgado hoje pelo Instagram do site oficial de Neymar mostrou o jogador treinando boxe enquanto se recupera de uma lesão na coxa esquerda. “Neymar Jr. trabalhando duro para voltar mais forte do que nunca”, diz a legenda do vídeo.

Nas imagens, o atacante aparece em um treinamento específico em que treina equilíbrio e força, com direito a socos usando uma luva de boxe. Segundo a comissão técnica da seleção brasileira, a previsão é de que a reabilitação de Neymar, com o auxílio de fisioterapia, termine no dia 10 de novembro, mesmo dia da apresentação da seleção para amistosos contra Argentina e Coreia do Sul. Por isso, ele ficou fora da última convocação de Tite. Como o calendário europeu é interrompido em datas-Fifa, a expectativa é que Neymar esteja à disposição para o jogo do PSG contra o Lille, no dia 22 de novembro pelo campeonato francês.

Barcelona?

O futuro de Neymar segue assunto no Barcelona, mesmo após a frustrada negociação na última janela de transferências da Europa. Em entrevista para a AP, Josep Maria Bartomeu, presidente do clube catalão, garantiu qual será o posicionamento diante do caso:

O mandatário reforçou não ter a menor intenção de alimentar qualquer tipo de situação conflituosa com o Paris Saint-Germain, especialmente no que envolve Neymar.

“Depois do que aconteceu no verão passado, ele (Neymar) ainda está no PSG. Portanto, devemos ter o maior respeito pelo clube e seus jogadores”, disparou Bartomeu, sem querer se aprofundar muito no caso.

E Neymar não foi o único brasileiro em pauta na entrevista. O presidente do Barça também falou sobre a situação de Philippe Coutinho, que após não apresentar bom rendimento no Camp Nou, acabou emprestado ao Bayern de Munique.

“Chegar ao Barcelona e triunfar não é fácil. A adaptação de Coutinho não foi tão fácil. Este ano, optamos por emprestá-lo ao Bayern de Munique. No entanto, Coutinho é uma estrela de classe mundial”, finalizou Bartomeu.

Seleção Brasileira

O atacante Wesley Moraes será o substituto de David Neres nos amistosos da seleção brasileira contra Argentina e Coréia do Sul, nos dias 15 e 19 deste mês, na Arábia Saudita e em Abu Dhabi, respectivamente. O jogador do Aston Villa, da Inglaterra, foi convocado neste sábado pela primeira vez pelo técnico Tite.

Com passagens pelo futebol da Eslováquia e da Bélgica, Wesley Moraes tem 22 anos e é natural de Juiz de Fora, em Minas Gerais. No meio do ano ele ganhou destaque ao se tornar a contratação mais cara da história do Aston Villa, tendo sido vendido pelo Club Brugge por cerca de € 25 milhões (R$ 105 milhões). David Neres foi cortado por uma lesão no joelho direito que o afastará dos campos até 2020.

Antes do corte de David Neres, o técnico Tite já havia perdido o goleiro Ederson também por lesão. O jogador do Manchester City, da Inglaterra, foi substituído por Santos, do Athletico-PR.

Wesley Moraes começou a carreira aos seis anos no futsal e chegou a fazer testes no Cruzeiro e no Atlético Mineiro. Depois, foi parar nas categorias de base do Itabuna, da Bahia, onde teve boa sequência de jogos, que o levou para o outro lado do mundo. Aos 17 anos, ele assinou o primeiro contrato profissional com o Trencin, da Eslováquia. Depois, ele foi jogar na Bélgica. Os atletas convocados por Tite começam a se apresentar à Seleção nesta segunda-feira, dia 11, e serão liberados após a partida do dia 19.