Após vencer o Nacional, Odair Hellmann destaca diálogo com a equipe e persistência do Inter

*Por Bárbara Assmann

O Internacional venceu o Nacional no Uruguai pela ida nas oitavas de final da Libertadores e conseguiu uma boa vantagem para o jogo da volta. O gol saiu no finalzinho da partida quando, com uma assistência de Wellington Silva, Paolo Guerrero marcou. Após a partida, o atacante que deu o passe para abrir o placar frisou que está sempre pronto, esperando seu momento, e destacou: “Gol muito importante”.

Pontos para o técnico Odair Hellmann, que colocou o jogador no final da partida. Ele salientou que o time esteve organizado dentro de campo e comentou sobre o diálogo que costuma ter com o grupo. “A equipe adversária vai fazer seu jogo, mas é preciso conversar com a equipe”, dizendo que sempre busca conversar com todos, para buscar a melhor situação.

O técnico colorado também comentou que persistiram em busca da vantagem: “Não desistimos do placar em nenhum momento, tínhamos condições de buscar a vitória.” Para garantir a classificação, as duas equipe se reencontram na próxima quarta-feira (31), às 19h15, no Beira-Rio. Um simples empate garante a vaga para a equipe colorada nas quartas de final da competição.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

