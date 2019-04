Após voltar de Israel, Bolsonaro terá encontros com líderes de cinco partidos

O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que o presidente Jair Bolsonaro vai começar a receber presidentes de cinco partidos a partir de quinta-feira (4), assim que voltar da viagem a Israel. As informações são do blog de Andréia Sadi, do portal de notícias G1.

Segundo Onyx, a agenda seria fechada nesta segunda-feira (1º). “O presidente vai receber os presidentes de partidos na companhia dos líderes do governo no Senado e da Câmara, a partir de quinta-feira”, afirmou o ministro.

Onyx disse ao blog que já conversou e confirmou o encontro do presidente Bolsonaro, na quinta-feira, com os seguintes partidos: Marcos Pereira (PRB), Ciro Nogueira (PP), Gilberto Kassab (PSD), Romero Jucá (MDB) e ACM Neto (DEM).

O ministro afirmou que ainda tenta “ajustar” com o PSDB. “A princípio serão seis partidos que o presidente Bolsonaro vai receber na quinta-feira”, disse Onyx.

A operação faz parte da estratégia do governo de ajustar a comunicação com os parlamentares, em meio a críticas de falta de articulação política do presidente, que atingiu o auge na crise entre Bolsonaro e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Na semana passada, após uma semana de troca de farpas, o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente da República selaram uma trégua pública.

Em seguida, Maia conversou com o ministro Paulo Guedes para discutir a reforma da Previdência e pacificar a relação com o governo. Mas mantém a avaliação nos bastidores de que não existe aprovação da reforma sem envolvimento do presidente.

Para Bolsonaro, a reforma da Previdência está com o Congresso, mas deputados cobram maior participação do presidente para votar a matéria – além de reclamarem de suas declarações no sentido de criminalizar a política.

Dentro da estratégia para melhorar o ambiente na Câmara, Guedes se comprometeu a receber parlamentares nesta semana, como o blog mostrou na semana passada. Ele vai receber líderes de partidos, mas deixou claro a parlamentares que não vai assumir a articulação política do governo – tarefa do Planalto.

Trocas

Nos bastidores, parlamentares se queixam de que o presidente não deixa claro quem é o articulador político do governo, além de cobrarem a troca do líder do governo na Câmara, major Vitor Hugo (PSL-GO).

Ministros da ala militar do governo ouvidos pelo blog afirmam que o presidente ainda não deu nenhum sinal de que trocaria o líder, pelo menos “no curto prazo”.

Deputados querem conversar sobre o tema com o presidente assim que ele voltar do exterior – além de cobrar uma solução para a crise no MEC, comandado pelo ministro Ricardo Vélez Rodríguez.

