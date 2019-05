Aprendiz de Renato, Matheus Henrique ganha destaque no Grêmio e conquista vaga com a amarelinha

*Valéria Possamai

2019 se desenha como um ano de novo status para Matheus Henrique. Aos 21 anos, o jovem já conquistou espaço definitivo entre os titulares do Grêmio. O bom desempenho no meio-campo gremista também chamou a atenção o técnico André Jardine, que o convocou para defender a Seleção Olímpica no Torneio de Toulon.

O caminho de crescimento e evolução no time tem o toque do professor Renato, que tratou de lapidar o jovem oriundo das categorias de base. Desde o Grenal 418, “clássico dos reservas”, Matheus ganhou ainda mais repercussão entre os torcedores, que apelaram pela titularidade do garoto em razão do baixo rendimento de outros jogadores.

Nesta temporada, o meio-campista já soma 20 participações dos 25 jogos do Grêmio e um gol marcado. Além disto, só apenas em duas vezes que esteve em campo não começou como titular. Em 2018, ano que foi promovido ao time profissional, entrou em campo em 21 oportunidades e marcou quatro gols.

Um dos líderes do meio-campo gremista também soma médias importantes. É o segundo melhor passador do Campeonato Brasileiro. Líder deste quesito no grupo tricolor, Matheus tem uma média 65,2 passes corretos por jogo, aproveitamento de 95,9% de passes certos.

Os números também mostram efetividade na marcação. O jogador é o líder de desarmes na competição nacional. São 17 tentativas e 15 desarmes corretos, aproveitamento de 88,2%.

As marcas refletem a vontade que o jovem coloca em campo a cada jogo. “Desde o ano passado, quando eu entrei aqui para o profissional, eu encaro cada jogo como se fosse último da minha. Sempre sonhei em estar onde estou. mesmo se estou mal tecnicamente, eu procuro dar meu máximo e nos jogos vem acontecendo isso. O professor (Renato) cobra da gente muita concentração e muita coisa que ele fala fica gravado na cabeça. Entro em campo sempre para fazer o meu melhor e ter destaque.”

Na última semana, os méritos também confirmaram sua presença na Seleção Brasileira Olímpica. Pela primeira vez, foi convocado para defender a camisa de seu país.

“Fiquei muito feliz de ter recebido essa notícia. Foi minha primeira convocação. Sou muito grato ao Grêmio, pelo grupo de jogadores, a comissão, por eu ter alcançado essa evolução. Isso nos motiva ainda mais. É o sonho de todo jogador de chegar a seleção de seu país”, declarou em entrevista coletiva.

Nesta noite, Matheus Henrique da mais um passo na carreira. A partida contra o Juventude marca sua estreia em disputas da Copa do Brasil.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: