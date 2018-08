Apresentação do Summit Hub marcou abertura da Gramado Summit 2018

Mais de 2 mil empreendedores reuniram-se na manhã desta quarta-feira, dia 08 de agosto, na Expogramado para o Keynot de Abertura da Gramado Summit. O CEO do evento, Marcus Rossi, iniciou falando da proporção que o evento atingiu em 2018, em sua segunda edição. São mais de 4 mil empreendedores credenciados, 130 startups em exposição, 65 palestrantes e mais de 80 investidores atentos e na busca por um projeto inovador que possa impactar positivamente o mundo.

Marcus apresentou aos participantes uma grande novidade: o Summit Hub. Empresa que passa a centralizar três produtos: a Gramado Summit (evento anual em Gramado), a Summit Talks (evento mensal realizado em várias cidades do país) e a Start Zero (portal de conteúdo onde os empreendedores podem divulgar suas iniciativas e projetos sem custo nenhum a qualquer momento: www.startzero.com.br).

Marcus Rossi também homenageou parceiros do evento com a entrega de um troféu. Foram homenageados: Mauricio Perucci, Aline Hermann e Rodolfo Moschen, Guilherme de Bortoli, prefeito de Gramado João Alfredo de Castilhos Bertolucci, Paulo Volk, Anderson Boeira, Cléber Benvegnú, Tiago Dimmer, Arthur Ribeiro, Rafael Martins, Daniela Arruda, André Martins, Marcos Botelho, Enor Tonolli, Danielo Sciumbata, Rafael Ribeiro, Marta Rossi e Eduardo Zorzanello.

O prefeito de Gramado João Alfredo de Castilhos Bertolucci, o chefe da Casa Civil do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Cleber Benvegnú e a secretária do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Suzana Kakuta, representaram as autoridades presentes no evento e destacaram a importância da Gramado Summit e de suas ações para fortalecimento do Rio Grande do Sul e da cidade de Gramado como polo de Inovação.

Após o Keynot de Abertura foi a vez do CEO da Randon, David Randon, apresentar aos visitantes o case Randon e como a empresa, fundada em 1949, conseguiu se manter líder no mercado apostando sempre na inovação e no perfil empreendedor de seus fundadores.

Na sequência ganhou palco o CEO das Lojas Renner, José Galló, em uma palestra que marcou os participantes pela simplicidade. Com o tema “O poder do encantamento”, o executivo passou a sua receita para o sucesso: “O segredo é colocar em prática as leis da simplicidade. Ser simples é ser mais feliz”, destacou.

A programação da Gramado Summit continua com dezenas de palestras e grandes empreendedores divididos em dois palcos: o Jobs e o Gates. Já na área de exposição, as startups e seus criadores tentam conquistar um investidor interessado em aportar recursos para impulsionar seus projetos.

Nesta quinta-feira, dia 09 de agosto, o evento inicia às 9 horas e terá palestras com: Thais Grinberg – Avianca, Renato Mendes – Ex Netshoes, Emília Chagas – Content Tools, Livia Cunha -Cuco Health, Mauricio Bevenutti – Startse, Thomas Antunes – IEL, Soraia Schutel e Cezar Augusto – Sonata Brasil e PipeRun, Bruno pinheiro – PiaR Comunicação Marco Poli – Investidor Anjo, Marcelo Puglisesi – Hiplatform, entre outros palestrantes.

O evento segue até sexta-feira, dia 10. Mais informações no site: www.gramadosummit.com.

Homenageados. Feira de Negócios.

