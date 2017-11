Apresentador do Epígrafes, jornalista Ricardo Mituti lança “Órfãos de São Paulo”

“Órfãos de São Paulo” (Consultor Editorial Publicações) é o título do primeiro romance do jornalista Ricardo Mituti, primeiro lançamento da editora gaúcha, sediada em Canoas, fora do Estado. O autor irá autografar a obra no lançamento, em 11 de novembro, sábado, a partir das 15h, no Vanilla Caffè da Consolação (Rua Antônio Carlos, 452), em São Paulo (SP).

Assessor de comunicação com quase 20 anos de carreira, Mituti se notabilizou como assessor de imprensa de clubes de futebol e personalidades do esporte. Entre eles, o técnico de futebol e ex-jogador Paulo Roberto Falcão, o Rei de Roma; Santos Futebol Clube, Sport Club Internacional, Esporte Clube Bahia e Clube Atlético Paranaense.

“Órfãos de São Paulo”, drama urbano contemporâneo que aborda o pertencimento da vida numa rotina de pressão constante e massacrante numa megalópole, tem capa e projeto gráfico de Niura Fernanda Souza, sobre foto de Renata de Aguiar, e prefácio do jornalista e escritor Vladir Lemos, apresentador da TV Cultura. O título estará à venda no evento de lançamento.

Pequena Biografia do Autor

Nascido em 1979, em São Paulo (SP), Ricardo Mituti é formado pela Universidade Metodista de São Paulo. Apesar de não assiná-lo, carrega um Junior como último sobrenome.

Passou por Jornal do Brás, diário Lance!, UOL, A Tribuna e Jornal Nippo-Brasil. Foi repórter, repórter especial, editor, editorialista e diretor de conteúdo, mas sempre preferiu a vida fora das redações.

Começou a atuar como assessor de comunicação no ano 2000. È diretor de Atendimento na ELEVEN PRESS Assessoria, núcleo de comunicação corporativa do Grupo Intelligenza, onde está 2007.

Estreou na escrita como coautor da não ficção “O Brasil do Sol Nascente” (Biluma Cultural; 2009), sobre o centenário da imigração japonesa no País. Em 2015, lançou, por financiamento coletivo, o livro de contos “Histórias (Quase) Verídicas” (Bookstart) – este último, com prefácio de Paulo Roberto Falcão.

É idealizador e apresentador do talk show Epígrafes, no ar, na internet, desde dezembro de 2017. Já entrevistou, entre outros nomes, o filósofo Luiz Felipe Pondé; o apresentador e publicitário Milton Neves; o âncora da TV Bandeirantes Ricardo Boechat; o jornalista Juca Kfouri; o cantor Nasi; o cronista Xico Sá; o ator Leopoldo Pacheco; o narrador André Henning; os escritores Ricardo Lísias e Pedro Bandeira e a Monja Coen.

