Por unanimidade, a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa aprovou o nome do técnico porto-alegrense Roger Machado (ex-Grêmio e atualmente no Bahia) para receber a Medalha do Mérito Farroupilha. Conforme o autor da iniciativa, deputado Valdeci Oliveira (PT), o treinador de 44 anos merece a maior honraria do Parlamento gaúcho por reforçar publicamente o tema do racismo.