A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou um projeto que prevê a destinação preferencial, a pessoas com deficiência, de um percentual mínimo de 10% dos recursos públicos previstos pelos programas estaduais de incentivo ao esporte. “Sabemos que esse segmento tem menos acesso a atividades esportivas e recreativas”, frisou o autor da matéria, Sergio Peres (Republicanos).