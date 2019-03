Arena de Verão do ParkShopping Canoas sedia Circuito Gaúcho de Futevôlei

O próximo final de semana será de muita torcida para o esporte profissional de areia na Arena de Verão do ParkShopping Canoas, escolhida para sediar a 3º etapa do Circuito Gaúcho de Futevôlei – mais importante campeonato da modalidade no RS. Os principais atletas gaúchos de futevôlei vão se encontrar nas quadras da Arena do Park nos dias 23 e 24, para os jogos das categorias Feminino, Misto e Série Ouro. As partidas iniciam às 9h e seguem até às 18h e o acesso é gratuito para o público que quiser assistir às competições.

No dia 23 serão disputadas as modalidades Feminino e Misto e, no dia 24, a categoria Ouro (principal). Os interessados em participar nas categorias Feminino, Misto e Ouro, podem se inscrever pelo site www.circuitogauchodefutevolei.com. No final do ano, será feita uma premiação especial para os atletas que fizerem maior pontuação no ranking, elegendo assim os melhores do estado em cada categoria. No último final de semana (dias 16 e 17), o circuito foi de jogos entre as categorias Prata (Intermediário) e Bronze (Iniciante).

A Arena de Verão do Park ocupa uma área de dois mil metros quadrados e conta com duas quadras de areia polivalentes, pista de pump track skate (circuito com obstáculos para a prática de skate), duchas disponíveis para os usuários das quadras, vestiários masculino e feminino, materiais disponíveis gratuitamente para a prática das atividades, palco para apresentações musicais e food bar. Além disso, os frequentadores têm à disposição uma confortável área de lazer com arquibancada e lounges com almofadas, para desfrutar momentos de descanso e relaxamento. A Arena segue aberta ao público até o dia 28 de abril.

Serviço

Circuito Gaúcho de Futevôlei/ Arena de Verão do ParkShopping Canoas/ 23/03 – 9h às 18h – Feminino/ 23/03 – 14h às 18h – Misto/ 24/03 – 9h às 18h – Série Ouro

