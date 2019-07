Na próxima segunda-feira (5), a partir das 20h, ocorre o confronto entre Grêmio e Chapecoense pela Série A do Brasileirão. As vendas de ingressos começaram na terça, dia 30, para os Sócios Torcedores. Nesta quinta (1º), iniciam as vendas para o público geral. Os camarotes compartilhados estão com valores promocionais a partir de R$ 240 por pessoa.

